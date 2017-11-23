Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Kiremitçi Salih mevkisinde yaptıkları kontrollerde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye hazırlanan İ.B. ve F.Ç'yi gözaltına aldı.PKK/PYD terör örgütüne üye olduğu öne sürülen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.