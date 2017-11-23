Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları’nın Oslo-İstanbul seferini yapan TK1752 sefer sayılı Airbus 321 tipi uçağı 141 yolcusu ile havalandıktan bir süre sonra, uçakta bulunan yolculardan biri rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağın pilotu en yakın meydan olan Polonya’nın başkenti Varşova’ya acil iniş kararı aldı. Hava trafik kontrolörleriyle iletişime geçerek gerekli izni alan pilot Varşova Chopin Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Rahatsızlanan yolcu hastaneye kaldırıldı.İnişin akabinde rahatsızlanan yolcu refakatçisiyle birlikte uçaktan indirilerek tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü. 141 yolcusu bulunan THY uçağı ise yakıt ikmalinin ardından İstanbul’a gelmek üzere yeniden havalanacak.

