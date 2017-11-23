Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin'de 8 gündür kayıp olan denizaltının aranması çalışmaları devam ediyor.

RUSYA DA BUGÜN ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Çalışmalara bugün Rusya da katıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile telefonda görüştü ve kayıp denizaltının bulunması için yardım teklifinde bulundu. Rusya, bölgeye bir arama gemisi ve uzman ekip gönderecek.

BÜYÜK BİR PATLAMA GERÇEKLEŞTİ

Ancak bu umut verici gelişmenin yaşandığı saatlerde, denizaltının kaybolduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

Patlamanın kaynağı ve nedeni henüz açıklanmazken, 44 mürettebatı olan kayıp denizaltıyı arama faaliyetleri, aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu 10'dan fazla ülke tarafından o bölgede devam ediyor.