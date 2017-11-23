Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılımıyla gerçekleşen Soçi'deki üçlü zirve, Suriye'de barış için yeni bir sürecin kapısını aralarken, liderlerin düzenlediği basın toplantısının bitiminde küçük bir sandalye kazası yaşandı.

PUTİN ERDOĞAN'A JEST YAPMAK İSTEDİ

Üç liderin basın toplantısının sonunda Rusya lideri Putin yerinden kalkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelip elini sıktı.

YANLIŞLIKLA SANDALYEYİ DEVİRDİ

Erdoğan ayağı kalkarken sandalyesini geriye çekmek isteyen Putin, yanlışlıkla sandalyeyi devirdi. Üç lider basın toplantısını terk ederken görevliler sahneye gelerek sandalyeyi kaldırdı.