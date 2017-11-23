Jandarma Genel Komutanlığı kışlalara, bundan sonra yemek dualarında “Tanrımıza hamdolsun” yerine “Allahımıza hamdolsun Milletimiz var olsun” yönergesi gönderdi.
Jandarma Genel Komutanlığından yemek duası yönergesi
23.11.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 21:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Jandarma Genel Komutanlığı, askeriyedeki yemek dualarında bundan sonra “Tanrımıza hamdolsun” değil “Allahımıza hamdolsun milletimiz var olsun” yönergesi yayımladı.
Etiketler : jandarma,
522194 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522194.aspx
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