Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir, karısından alır" şeklindeki açıklamasına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan tepki geldi. Tepkisi sosyal medya hesabından dile getiren Bakan Kaya, "Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddeti adeta meşru gören sözlerini kınıyorum. Bu sözleri sadece kadınlarımızı değil, tüm toplumumuzu yaralamıştır" dedi.