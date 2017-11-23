CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir, karısından alır" şeklindeki açıklamasına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’dan tepki geldi. Tepkisi sosyal medya hesabından dile getiren Bakan Kaya, "Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddeti adeta meşru gören sözlerini kınıyorum. Bu sözleri sadece kadınlarımızı değil, tüm toplumumuzu yaralamıştır" dedi.
Bakan Kaya’dan Kılıçdaroğlu’na "kadına şiddet" tepkisi
23.11.2017 - 23:07 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 23:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Erkek işsizse hıncını karısından alır" açıklamasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.
Etiketler : Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı,Fatma Betül Sayan Kaya,Kemal Kılıçdaroğlu,
522209 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522209.aspx
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