Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Gül, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine katıldıktan sonra komisyon çıkışında gazetecilerin FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz ile ilgili sorularını cevapladı. "Adil Öksüz ile ilgili bilgi var mı?" sorusu üzerine Bakan Gül, "Onlarla ilgili gereken şeyleri yaptık. Müracaatları ettik. Basında çıkan haberler üzerine yakalama kararı gönderdik, daha önce de gönderdik. İade, yakalama kararları hepsini istedik" karşılığını verdi.

Adil Öksüz’ün Almanya’dan iltica talebinde bulunduğu ve kabul edildiği yönündeki iddialara ilişkin Gül, "Onunla ilgili bilgimiz yok. ’Haberlerde Almanya’da olduğunu duyduk, Bize iade edin’ dedik. Mahkeme öyle karar verdi. Bizde istedik" diye konuştu.