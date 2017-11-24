Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Organize Şube Müdürlüğü, kaçak sigara ticaretini önlemeye yönelik yaptığı operasyonda Midyat-İdil karayolunda bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan arama sonucunda durdurulan kamyonette 45 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonetin şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.