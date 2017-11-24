Necmettin öğretmen için tahtaya bu yazıyı yazdılar

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siverek’in Çiftçibaşı Mahallesi’nde öğretmenlik yaptıktan sonra yaz tatilinde memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli-Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın adı, görev yaptığı ilkokula verilmişti.

Necmettin öğretmen için tahtaya bu yazıyı yazdılarYılmaz’ın şehit edilmesinin ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenlerini, düzenledikleri törenle andı.

Necmettin öğretmen için tahtaya bu yazıyı yazdılarNecmettin öğretmenin masasına, geçen 24 Kasım’da birlikte çektikleri fotoğraf ve karanfiller bırakan öğrenciler, sınıftaki yazı tahtasına da, "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü’n kutlu olsun" notu yazdı.

Necmettin öğretmen için tahtaya bu yazıyı yazdılarÖğretmenler Günü nedeniyle okula giden Siverek Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Yılmaz, "Öğretmenimizin görev yaptığı ve aynı zamanda isminin yaşatıldığı okuldayız. Öğrencileriyle birlikteyiz. Şehit öğretmenimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

Necmettin öğretmen için tahtaya bu yazıyı yazdılarNecmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.