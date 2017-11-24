Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RTÜK Başkanı Yerlikaya ve Başkanvekili Çıplak'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle yeniden seçim yapıldı.Yapılan toplantıda Başkanlığa Üst Kurul Üyesi Prof. Dr. Yerlikaya yeniden seçilirken, Başkanvekili ise Üst Kurul üyesi Çıplak oldu.6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 36'ncı maddesi gereğince, iki yılda bir Üst Kurul Başkanlığı ve Başkanvekilliği seçimi yapılıyor.Öte yandan RTÜK'ün görev süresi sona eren üç üyesinin yerine, TBMM Genel Kurulu'nun 16 Ekim 2017'de yapılan birleşiminde Üst Kurul üyeliklerine Taha Yücel, Ebubekir Şahin ve İlhan Taşçı seçilmişti.

İlhan Yerlikaya kimdir?

1960'ta Konya'da doğan Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede, doktorasını İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı.Adıyaman Besni'de öğretmen, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak görev yaptı. Yardımcı doçent olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliğinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı ve İİBF Dekan Yardımcılığı yaptı. İletişim bilimleri genel gazetecilik alanında doçent ve profesör oldu. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin Kurucu Dekanı olarak görev yaptı.2005 yılında RTÜK üyeliğine seçildi. 2009-2011 yılları arasında RTÜK Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Yayınlanmış 2 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Yerlikaya, evli ve 5 çocuk babası.