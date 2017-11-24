Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, CHP Süleymanpaşa İlçe Teşkilatı'nın 22 Ekim'deki olağan kongresinde konuşan Eşkinat'ın sözlerinin, Habertrak isimli yerel gazetede yayımlandığı hatırlatıldı.Haber ihbar kabul edilerek resen soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, konuşmanın diğer medya organlarında da yer alarak aleniyet kazandığı kaydedildi.

İddianamede yer alan ifadesinde Eşkinat, makam ve kişi belirtmediğini, herhangi bir hakaret amacı olmadığını, halkın ayaklanması, şahlanmasından kastının partililerin çalışması olduğunu ve partililere hitap ettiğini anlattı. Ömrünün legal siyasetin içinde geçtiğini, herhangi bir şekilde halkı sokağa dökmek ya da ayaklandırmak gibi bir amacı olmadığını kaydeden Eşkinat, çağdaş, demokratik, parlamenter rejimden yana olduğunu, demokrasiye sahip çıkılmamasının sonucunun faşizm ve diktatörlük olacağını, birlikte mücadeleye sahip çıkılması gerektiğini aktardı. İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, Eşkinat'tan şikayetçi olduğu belirtilerek, Adalet Bakanlığı'ndan da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçuna ilişkin kovuşturma izni alındığı belirtildi.

Eşkinat'ın bazı sözlerinin düşünce özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak Erdoğan'a hakaret kastı taşıdığı vurgulanan iddianamede, bazı ifadelerin ise kin ve düşmanlıkla kongrede bulunanları Cumhurbaşkanı'na karşı ayaklanmaya tahrik ettiği kaydedildi. İddianamede, Mehmet Ekrem Eşkinat'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlarından 2 yıl 2 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat, soruşturma kapsamında, savcılıkça alınan ifadesinin ardından sevk edildiği Tekirdağ Sulh Ceza Hakimliği'nce, imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı.