Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar, geçen 14 Kasım'da, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon sırasında kayalıklardan düşerek ağır yaralandı. Uzman Çavuş Kazar, helikopterle Ankara'daki GATA'ya sevk edildi. 10 gündür tedavi gören Kazar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Aykut Kazar'ın acı haberi, memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

BABASINI DEPREMDE KAYBETMİŞ, KENDİSİ ENKAZDAN KURTARILMIŞ

Şehidin babası Metin Kazar'ın 1999 yılında Gölcük Depremi'nde hayatını kaybettiği, kendisinin de enkaz altından kurtarıldığı öğrenildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aykut Kazar'ın cenazesinin yarın Konya'da defnedileceği öğrenildi.