Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kamu binalarının açılışı için Kırıkkale’de bulunan Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, burada düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliğine katıldı. Düzenlenen etkinlikte kız çocuklarının eğitimine yönelik faaliyetler hakkında Bakan Kaya, “Bugüne kadar dar gelirli ailelerin evlatları için eğitim destekleriyle çocukların eğitim hayatından kopmamaları için birçok destekler verdik. Önemli adımlar attık. Özellikle kız çocuklarımızın eğitim hayatlarına devam edebilmeleri için pozitif ayrımcılıkla destekledik. 2,4 milyon evladımıza şartlı eğitim yardımı veriyoruz. Bunların yarıdan fazlasını kızlar oluşturuyor. Şartlı eğitim yardımını annelere veriyoruz ki bu yardım doğrudan çocuklarımızın eğitimi için devam etsin. 2002 yılında yüzde 45 olan ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranını bugün yüzde 83’lere çıkartmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz daha da büyük. Bu oranı arttırmak istiyoruz. Yine kız çocuklarının yüksek öğretime devam etme oranı yüzde 14’lerden yüzde 45’lere ulaştı" dedi.

“ENGELLİLERE 5 BİN KAMU KADROSU”

İşletmesi Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği tarafından yapılan Engelsiz Kafe açılışına katılan Bakan Fatma Batül Sayan Kaya, “2002 yılında engellilerin durumunu sizler biliyordunuz, yaşıyordunuz. Evine hapsedilmiş, odalara terk edilmiş engellilerimiz vardı. Biz bugün çok şükür hem istihdam anlamında hem eğitim anlamında tamamen sosyal hayatın içerisinde olmaları için çalışıyoruz. Öncelikle tüm evlatlarımızın eğitim almalarını istiyoruz. Engellilerimizin hayatın içerisinde olmalarını istiyoruz. Bu anlamda istihdamda çok önemli bir mesafe katettik. Kamuda 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 50 binin üzerine çıkarttık ve 2018 yılı içerisinde de inşallah 5 bin engelli memur alacağız. Engelliler için e-KPSS’yi getirdik. Sizler için getirdik. İnşallah önümüzdeki yıl 5 bin engelliyi istihdam edeceğiz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Engelsiz Kafe açılışı sonrası Kırıkkale’de açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddete yönelik açıklamalarına dair, “Maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanı çok talihsiz bir konuşmaya yine imza attı. Bu sefer konuşmasının merkezinde kadınlarımız vardı. Şiddeti adeta meşrulaştıran bir dille kadına karşı şiddeti meşru gösteren bir dil kullandı. Hem bütün toplumumuzu hem kadınlarımızı derinden üzdü, Kılıçdaroğlu. Ben ana muhalefet genel başkanını tüm kadınlarımızdan özür dilemeye davet ediyorum. Biz şiddete karşı sıfır tolerans anlayışıyla hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.