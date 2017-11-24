Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Müslümanlar Alimler Birliğinin terör örgütü ilan edilmesine ilişkin, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak, Müslümanlar arasındaki dayanışma ihtiyacının arttığı bir dönemde atılan bu adımı, sadece İslam karşıtı çevrelere hizmet edecek vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır tarafından yayınlanan ortak bildiriyle Dünya Müslüman Alimler Birliğinin, mesnetsiz suçlamalarla "terör örgütü" ilan edilmesinin derin bir teessürle karşılandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İİT Zirve Dönem Başkanı olarak, Müslümanlar arasındaki dayanışma ihtiyacının arttığı bir dönemde atılan bu adımı, sadece İslam karşıtı çevrelere hizmet edecek vahim bir yanlış olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir terör olayına bulaşmamış, alimleri çatısı altında toplayan söz konusu kuruluşun terör örgütü olarak ilan edilmesini, medeniyetimizin ilim-irfan geleneğine aykırı bir tutum olarak görüyoruz."

Açıklamada, yanlış bir değerlendirmeden kaynaklandığı ümit edilen bu tasarruftan bir an önce vazgeçilerek, Dünya Müslüman Alimler Birliğine ve bu çatı altında bir araya gelen alimlere hak ettikleri saygının gösterilmesi temennisinde bulunuldu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Şeyh Yusuf el-Karadavi'nin başkanlık ettiği Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Katar merkezli Dünya İslam Konseyi ile 11 kişinin "terör listesine" alındığı duyurulmuştu.