Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Soçi’deki 3’lü Suriye zirvesinin ardından ilginç bir çıkış yaptı. Trump önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğini açıkladı. Hemen ardından şahsi Twitter hesabından yayınladığı mesajda “Ortadoğu’da başıma kalan bu kargaşayı çözmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşeceğim. Bu işi çözeceğim ama en başında hayatlar ve dolarlar (6 trilyon) kaybetmemiz hataydı. En başından beri oraya girmemeliydik” diye yazıp Obama dönemini suçladı. İkinci Tweet’te ise Trump, Erdoğan ile yapacağını görüşmenin ardından Tiger Woods ve Dustin Johnson ile Trump National Golf Klubü’nde golf oynayacağını yazdı. Cumhurbaşkanlığı ofisi de iki lider arasında Suriye, Soçi zirvesi ve ikili ilişkiler konusunda fikir alışverişi olduğunu belirtti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, “"Bizim ABD ile ilişkilerimizi olumsuz anlamda en çok etkileyen konulardan biri de, FETÖ ve diğer konuların yanında, ABD’nin YPG’ye vermiş olduğu silahlardır. En son bazı zırhlı araçların da verildiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız bu rahatsızlığını bir kez daha Sayın Trump’a iletmiştir. Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir” dedi.



VİZE KONUSU DA KONUŞULDU

Bakan Çavuşoğlu, bir soru üzerine, Erdoğan-Trump görüşmesinde, “ABD ile vize sorununun artık tamamen kaldırılması konusundaki düşüncemizi Sayın Cumhurbaşkanımız Trump’a iletmiştir. Böyle gereksiz bir problemin iki ülke arasında olmaması gerektiğini tekrar vurguladık” ifadelerini kullandı.

Önceki gün Erdoğan, Soçi dönüşünde gazetecilere Suriye’deki savaşın çözümü ile ilgili şunları kaydetmişti:

“Türkiye, Rusya ve İran, Astana süreciyle belirli bir mesafe katettik. Bu süreçte ABD ve koalisyon ortaklarının ne yaptıklarına, ne yapacaklarına da bakmak gerekiyor. En son, PYD-YPG’ye 120 kadar zırhlı Hummer Jip vermişler. Bölgenin DEAŞ’tan temizlediği söyleniyor. Bu yapılanları anlamak mümkün değil. Bu arada, ABD Başkanı Trump ile belki bir telefon görüşmesi yapabilirim. Kanaatleri nedir? Ne yapmak istiyorlar? Kendilerinden dinleyelim.”



FOTOĞRAFTA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Bugün ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" diye yazarken, görüşme ile ilgili bir fotoğraf da paylaştı. Fotoğrafta, Beştepe'deki çalışma ofisinden yapılan görüşmede Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Erdoğan'ın görüşme yaptığı odada bulunan Çanakkale’de hepsi şehit olan 57. Alayın sancağı, Külliye önünde yapılan 15 Temmuz Şehitler Abidesi ile Altay tankının maketi dikkat çekti.