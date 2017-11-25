Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Avrupa bizim evimiz, bizim kıtamız. Avrupa’nın güvenliği bizim güvenliğimiz. Avrupa’yla ne meselem olabilir benim. Irkçı mıyım? Yabancı düşmanı mıyım? Hristiyanofobik ya da İslamofobik miyim? Hayır, hiçbiri değilim. O zaman soruyu tersten soralım: Sizin Türkiye’yle derdiniz ne?” Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’de hep siyasi çözümden yana olduğunu da belirtti.