Burada, AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Avrupa bizim evimiz, bizim kıtamız. Avrupa’nın güvenliği bizim güvenliğimiz. Avrupa’yla ne meselem olabilir benim. Irkçı mıyım? Yabancı düşmanı mıyım? Hristiyanofobik ya da İslamofobik miyim? Hayır, hiçbiri değilim. O zaman soruyu tersten soralım: Sizin Türkiye’yle derdiniz ne?” Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Suriye’de hep siyasi çözümden yana olduğunu da belirtti.
Çavuşoğlu’ndan AB'ye: Türkiye’yle derdiniz ne?
25.11.2017 - 07:28 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 07:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun, 55 ülkeden 350’yi aşkın kuruluşun temsilcisinin üyesi olduğu Roma’daki Yabancı Basın Derneği’ndeki bir seminere katıldı.
Etiketler : Çavuşoğlu,melüt çavuşoğlu,ab,türkiye,
522474 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522474.aspx
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