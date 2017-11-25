Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükataman, Arınç’ın “AK Parti MHP’lileşmemeli. Benim MHP’nin anladığı anlamda milliyetçiliğe itirazım var” şeklindeki sözlerine yazılı açıklamayla cevap verdi. Büyükataman şunları kaydetti: “Hatırlanacağı üzere; Bülent Arınç, Paris’te 3 PKK terör örgütü üyesinin öldürülmesinin ardından, ‘Böyle ölmeyi hak etmediler’ ve ‘Üzüldüm’ açıklamaları yapmış, terör örgütü üyelerinin dağa çıkmalarını kendince haklı bulmuştu. PKK ve FETÖ muhibi Arınç ‘Fethullah Gülen Hocaefendi bir deniz feneri gibi yolumuzu aydınlatıyor’ diyen kişidir.

7 Haziran’dan 1 ay önce çıkıp Ankara’nın parsel parsel satıldığını söyleyip 8 Haziran’da dut yemiş bülbüle dönen Arınç değil midir? Sahte suikast yalanıyla Arınç sayesinde FETÖ, Türk devletinin mahremi olan Kozmik Oda’ya girmedi mi? Arınç’ın açıklamaları; savunma değil, provokasyon, günah çıkarma değil, FETÖ’ye ümit olmaktır. “Damadımın bir gün tamamen aklanacağını, tertemiz beraat edeceğini imanım kadar biliyorum” diyen Arınç FETÖ’cülere hangi mesajı vermektedir?

Arınç’ın yeni görevi FETÖ hain darbe girişimini aklamadır. Bu sözlerinin tam anlamı kendi suçuna Türk milletini ortak etmeye çalışmak ve suç ortağı aramaktır. Bu millet FETÖ’cü hainlerin ne olduğunu, Arınç onlar için gözyaşı dökerken de biliyordu. Arınç dilerse sempati beslediği kişinin yanına Pensilvanya’ya gidebilir. Bülent Arınç, kendi yaptığı suça Türk milletini ortak edemeyecektir.”

Arınç’ın bu ifadeleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Arınç’a tepki gösterenler, “#80KişidenBiriBenim” etiketine tepkilerini paylaştı.

