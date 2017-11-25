Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, personelle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini belirterek, “Kamu hastaneleri yönetimi için kurulan sistemden vazgeçilerek, üçlü değil, tek çatılı yapıya geçilmesi ile birlikte başlattığımız çalışma sürüyor. Taşrada, hantal bir yapı oluşması ve çok sayıda bürokratik işleme neden olan bu yapıdan vazgeçmiştik. Bu çerçevede, eski yapıdan kaynaklanan 13 bin civarında bir personel var. Bu personel sayısı yeni yapı ile birlikte 9 bine düşecek ve bunların atamaları yeniden yapılacak. Yeni sistem nedeniyle süreç biraz uzun sürdü. O nedenle, önümüzdeki günlerde çıkacak KHK ile bu personelin sözleşmelerinin yenilenmesi için 2 aylık ek süre istiyoruz” dedi.



ÇOK BAŞLILIK KALKTI

Sağlık hizmetlerinde üçlü yapıdan kaynaklanan bürokratik kargaşa ortaya çıkınca, hükûmet ağustos ayında bu yapıdan vazgeçmişti.