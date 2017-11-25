Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA - Türkiye’nin, NATO yetkilileri ve özellikle ABD’nin ısrarlı karşı çıkışına rağmen 2,5 milyar dolara almak için sözleşme imzaladığı 2 batarya S-400’ün, satışına ilişkin detaylar yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Normal şartlarda Rusya füze sistemlerini paket satış yöntemiyle satarken, Türkiye’nin bu kapsam dışında bırakıldığı ve S-400’lerin alt sistemleriyle sözleşme imzalandığı anlaşıldı. Buna göre Türkiye, 2019 yılının ilk aylarında gelmesi beklenen füze sisteminin alacağı kaynak kodlarıyla beraber, kendi ihtiyaçlarına göre düzenleme yapabilecek. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, S-400 alımında ihtiyaçlarını optimal düzeyde karşılaması amacıyla sıkı bir pazarlık yürüttü. Pazarlıkların füzelerin lançer, namlu, radar sistemleri ve sayıları konusunun yanı sıra dost-düşman ayrımını yapan yazılımın Türkiye’ye göre yeniden yazılmasında yoğunlaştı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) yetkilileri, Türkiye’nin hava savunma füzelerine olan ihtiyacın aciliyetinin bilindiğini, en büyük faydayı sağlamak amacıyla alınacak sistemlerin kurgulanacağını da dile getirdiler. Hava savunma füzelerinin olabildiğince geniş bir alanı kontrol edebilmesi için çaba gösterildiğini, alınan sistemlerde bu hedeflerin yakalandığını belirten kaynaklar, isteğe bağlı alımı (opsiyonel) gerçekleşecek ikinci sistemin ise teknoloji transferini de kapsadığını vurguladılar. Askeri yetkililer, halen Türkiye’nin hava savunma sistemini oluşturabilmek için en az 10 tane daha bataryaya ihtiyaç duyduğunun da altını çizdiler.



YAZILIM DEĞİŞTİRİLECEK

S-400’lerin NATO açısından en kritik noktasını ise dost-düşman tanıma yazılımı oluşturuyor. Birçok NATO yetkilisi, sistemin bu yüzden entegrasyonunun olmayacağını dile getirirken, füze radarlarının müttefik uçaklara ilişkin bilgilerin Rusya’nın eline geçmesine neden olabileceği asılsız iddialar gündeme getirmişti. Ancak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, konuya netlik kazandırarak, dost-düşman tanıma yazılımlarının değiştirileceğini, çalışmaların sürdüğü bilgisini verdi.



SSM yetkilileri ise Rusya’nın şimdiye kadar önemli silah sistemlerinin değişiklik yapılması için de olsa kaynak kodlarını vermeye pek sıcak yaklaşmadıklarına dikkat çekiyor. Yazılımın değişmesiyle Türkiye, NATO’ya entegre olmadan, küçük düzeyde de olsa yalnızca kendi sistemlerine özgü bir yazılım ile işleyen füze sistemini denemiş olacak. Hava savunma sistemlerine yoğun ve acil bir şekilde ihtiyaç duyan Türkiye, bu konuda üç ayrı kaynakla birden çalışıyor. Türkiye, Rusya’nın yanı sıra İtalyan-Fransız ortaklığı olan EUOROSAM ve ABD ile Patriotlar üzerine de füze sistemleri için görüşmelerine devam ediyor.