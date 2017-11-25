Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'de sahadaki ortaklara verilen askeri yardımla ilgili bekleyen düzenlemelerin yanı sıra, şimdi Rakka'daki savaşın tamamlandığı, DEAŞ'ın bir daha geri dönmeyeceğini temin edecek şekilde istikrar aşamasına doğru ilerlediği konularında bilgilendirdi
Beyaz Saray'dan flaş açıklama!
25.11.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'de sahadaki ortaklara verilen askeri yardımla ilgili bekleyen düzenlemelerin yanı sıra, şimdi Rakka'daki savaşın tamamlandığı, DEAŞ'ın bir daha geri dönmeyeceğini temin edecek şekilde istikrar aşamasına doğru ilerlediği konularında bilgilendirdi
Etiketler : beyaz saray,haberler,rakka,deaş,trump,erdoğan,
522522 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522522.aspx
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