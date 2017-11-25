Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Suriye'de sahadaki ortaklara verilen askeri yardımla ilgili bekleyen düzenlemelerin yanı sıra, şimdi Rakka'daki savaşın tamamlandığı, DEAŞ'ın bir daha geri dönmeyeceğini temin edecek şekilde istikrar aşamasına doğru ilerlediği konularında bilgilendirdi