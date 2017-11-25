Başbakan Yıldırım konuyla ilgili "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar." ifadelerini kullandı.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise ''Türkiye bu olay vesilesiyle Mısır halkının ve Mısır devletinin yanındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede her türlü işbirliğine 'ama'sız ve amansız hazırdır." dedi.
Türkiye'den 'Mısır' açıklaması
25.11.2017 - 12:37 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 12:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Mısır'da 235 kişinin ölümün neden olan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Etiketler : Başbakan Yıldırım,Başbakan Yardımcısı Bozdağ,mısır,
522547 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522547.aspx
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