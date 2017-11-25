Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım konuyla ilgili "Mısır'daki hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Cuma namazında insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet'e sığar." ifadelerini kullandı.Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise ''Türkiye bu olay vesilesiyle Mısır halkının ve Mısır devletinin yanındadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadelede her türlü işbirliğine 'ama'sız ve amansız hazırdır." dedi.