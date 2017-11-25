Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu iki görüşmenin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yle görüşmesinde MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in bu ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğuna değindi. Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhuma Allah’tan rahmet dilediği kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Tuğrul Türkeş'i aradı
25.11.2017 - 12:41 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 12:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile bu sabah telefonda görüştüğü bildirildi.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,MHP lideri Bahçeli,
522548 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522548.aspx
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