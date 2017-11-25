Hükûmet Sözcüsü Bozdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018'den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla kutlanmaya başlanacaktır.'' dedi.
Diyanet'ten 'Hicri Takvim' kararı! Bakan açıkladı
25.11.2017 - 12:56 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 12:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Mevlid-i Nebi Haftası'nın artık Hicri Takvime göre kutlanacağını açıkladı.
Etiketler : Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Bekir Bozdağ,Mevlid-i Nebi Haftası,
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