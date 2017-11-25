Hükûmet Sözcüsü Bozdağ, "Diyanet İşleri  Başkanlığı'nın aldığı yeni bir kararla, Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı  ve alemleri şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, 'Mevlid-i Nebi  Haftası' adıyla Miladi Takvime göre değil, Hicri Takvime göre kutlanacaktır.  Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018'den  itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği  hafta, 'Mevlid-i Nebi Haftası' adıyla kutlanmaya başlanacaktır.'' dedi.