Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceğini söylemesine ilişkin açıklama yaptı.



TRUMP'A 'SÖZÜNÜ TUT' ÇAĞRISI

Çavuşoğlu, "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" diye konuştu.



BATUM'DAKİ YANGIN FACİASINDA ÖLEN TÜRK YOK

Çavuşoğlu, Batum'daki otel yangınıyla ilgili sorular üzerine, ölen Türk'ün olmadığını ve 5 yaralı bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu yaralı Türkler'in taburcu edildiklerini kaydetti.