Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceğini söylemesine ilişkin açıklama yaptı.
TRUMP'A 'SÖZÜNÜ TUT' ÇAĞRISI
Çavuşoğlu, "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" diye konuştu.
BATUM'DAKİ YANGIN FACİASINDA ÖLEN TÜRK YOK
Çavuşoğlu, Batum'daki otel yangınıyla ilgili sorular üzerine, ölen Türk'ün olmadığını ve 5 yaralı bulunduğunu söyledi. Çavuşoğlu yaralı Türkler'in taburcu edildiklerini kaydetti.
Çavuşoğlu: Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz
25.11.2017 - 13:43 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceğini söylemesini değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Trump'ın sözünü tutmasını bekliyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Kemer İlçe Kongresi için geldiği Antalya'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceğini söylemesine ilişkin açıklama yaptı.
Etiketler : çavuşoğlu,trumğ,ypg,pyd,
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