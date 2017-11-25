Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Milli Savunma üniversitemizi faaliyete geçirmiştik. Tüm askeri okulları aynı çatı altında toplama düşüncesi eskiden beri vardı. 15 Temmuzun ardından süratle gerçekleştirdik.

Bu yıl hazırlık sınıflarına öğrenciler alarak yeni sistem işler hale getirildi.

Ekim ayında özel kuvvetlerde görev yapacak üst teymenlerimizi mezun ettik.

15 Temmuz darbe girişimi öncesi askeri okullarda 10 bin 328 öğrencimiz eğitim görüyordu. Şuan da 10 bin 348 öğrencimiz eğitim görüyor.

Astsubaylarımızın ailelerini özellikle tebrik ediyorum.

Maziden atiye bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Geçmişini bilmeyen geleceğini göremez inancıyla kültürümüze sahip çıkıyoruz.

Tarihi hakikatlerimizi bilmezsek Suriye, Irak, Balkanlar politikamızı nasıl oluşturabiliriz?

Bir terör örgütü eliyle kadim şehirlerimizde oluk oluk akan müslüman kanını durdurmak boynumuzun borcudur. Dün cuma namazında Mısır'da DAEŞ terör örğütü 300 müslümanımızı şehit etti. Bunların İslam ile alakası yok!