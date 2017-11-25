Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El Ebadi’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Başbakan Yıldırım'ın 12 Kasım’da meydana gelen deprem felaketinde, geçtiğimiz günlerde Kerkük’te, 21 Kasım’da ise Tuzhurmatu’da meydana gelen terör eylemlerinde vefat eden Iraklı vatandaşlar için taziye dileklerini El Ebadi'ye ilettiği belirtildi.Görüşmede, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) sözde referandum hakkında Irak Federal Yüksek Mahkemesinin aldığı karardan duyulan memnuniyet ifade edilirken, başta DEAŞ ve PKK ile olmak üzere terörle mücadelede Irak ile yakın işbirliğine verilen önem vurgulandı. Telefon görüşmesinde üst düzey diyalog ve temasların yoğun şekilde sürdürülmesi hususunda mutabık kalındığı açıklandı. Başbakan Ebadi, Irak’ın toprak bütünlüğüne verilen daimi destek için teşekkür ettiği ve iki ülke ilişkilerinin bölgenin istikrarı için önemi vurgulandı.