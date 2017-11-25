Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Yeniden; Mezun Buluşması Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve çok sayıda mezun katıldı. Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, kendisinin de yurt dışından gelip eğitimini Türkiye’de tamamladığını belirtirken öğrencilere “Yepyeni bir anlayışının taşıyıcılarıyız” diye seslendi. Çavuşoğlu konuşmasında Türkiye’de tıp eğitimi aldıktan sonra gittiği Somali’de terör saldırısında vefat eden Maryama Abdullahi’nin ailesine baş sağlığı diledi.

“DIŞ POLİTİKAYI BİRİNİN KAZANDIĞI BİRİNİN KAYBETTİĞİ BİR ARENA OLARAK GÖREN ANLAYIŞI REDDETTİK”

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, “Kendim de Türkiye dışından gelip Ankara’da lisans eğitiminin tamamlamış bir Türkiye muzunu arkadaşınız olarak bugün bu salonda bulunmaktan sizlerle buluşmaktan büyük bir heyecan ve onur duyduğumu söylemek isterim. Sınırların anlamsızlığını karşılıklı anlayış ve müzakereyle sorunlara çözüm bulunabileceğini kültürel benzerliklerin yanı sıra farklılıkların aslında birlikteliğimizi güçlendiren bir unsur olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Dış politikayı birinin kazandığı birinin kaybettiği bir arena olarak gören anlayışı hep beraber reddettik. Arada hiç bir perde ve ön yargı olmaksızın görüşüp tanıştığımız bütün öğrenci arkadaşlarımızla birlikte yepyeni bir dünya anlayışının da taşıyıcılarıyız” diye konuştu.

“TÜRKİYE HER YIL 8 BİN ULUSLARARASI TÜRKİYE MEZUNU VERİYOR”

Türkiye Mezunları’nın kendi ülkelerinde önemli pozisyonlarda yer alarak ülkelerine hizmet ettiklerini dile getiren Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, “Türkiye her yıl 8 bin Uluslararası Türkiye mezunu veriyor. İftiharla söylüyorum ki mezunlarımız alanlarında kendi ülkelerinin seviyesini de belirleyici mesleki pozisyonlara ulaşmışlardır. Öte yandan sizler Türkiye algısının o ülkede yaşayan birileri vasıtasıyla sürekli canlı tutulmasına vesile oluyorsunuz. Günümüz dünyasında iki ayrı medeniyet anlayışının amansız bir mücadelesi vardır. Biri yakıp yıkma insan dair her şeyi yok etme üzerine diğeri sevgi, merhamet ve huzurla birlikte inşa üzerine mücadele etmeyi içeriyor. Bu mücadeleye şahit olan bizler adaletsizlik ve mücadelenin olmadığı bir dünya hayalini paylaşıyoruz. Türkiye’nin bu mücadelesine karşı çıkmak isteyen ve onun demokratik kazanımlarıyla kalkınma hamlelerini baltalamak isteyenler 15 Temmuz’da hain bir darbe girişimiyle karşımıza çıktılar”ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu konuşmasında Türkiye’de eğitim alan ve Somali’deki terör saldırısında vefat eden tıp öğrencisinden bahsederek, “ Türkiye’de tıp eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönüp kendini halkının yararına çalışmaya adayan ancak geçtiğimiz ay Somali’de yaşanan menfur terör saldırısında kaybettiğimiz mezunumuz Maryama Abdullahi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yeni ve güçlü Türkiye dünya için bir umuttur. Cumhurbaşkanımızın ısrarla dile getirdiği “Dünya 5’ten büyüktür” hakikati tüm mazlumların umududur. Bu umudun savaşlara, çatışmalara ve gözyaşlarına galabe çaldığı bir dünya temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.