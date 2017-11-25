Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünya Soçi'deki toplantıda umut, istikrar, barış ve bir gelecek gördü. Peki bizim anamuhalefet ne gördü? Sandalye gördü, sandalye. Tarihi Soçi zirvesinde CHP'yi ilgilendiren tek şey kazayla devrilen bir sandalye oldu. Ana muhalefet partisi değil sanki komedi sahnesi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

15 yıldır tek gayemiz ülkemizi kalkındırmak oldu. Ülkemizin tamamını birçok yatırım ve eserlerle donattık. Öyle ki her yıl 400 binin üzerinde yabancı hasta ülkemize geliyor, şifasını bizim hastanelerimizde arıyor. Eskiden bizimkiler yurt dışına gidiyordu. Ne zaman terör örgütüne öldürücü darbe için hazırlık yapılsa birileri devreye giriyor ve engelliyordu. Bir dönem ülkemiz ithal silahların ve fikirlerin cenneti olmuştu. Sadece devlete borç vererek palazlanan faiz lobisinin ülkesi haline gelmişti. Hükümetler acziyet içindeydi. Biz aziz milletimize yakışmayan bu tabloyu 15 yılda değiştirdik

Ne zaman terör örgütüne öldürücü darbe yapılsa birileri araya giriyor bunu engelliyor.Ticaretten ulaşıma kadar her alanda Türkiye'ye gerçek bağımsızlığını kazandırdı. Bugün yalnızca kendi silahımızı, tankımızı, savaş gemimizi üretmekle kalmıyor bunları ihraç ediyoruz.

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ



NATO skandalında olduğu gibi Türkiye'nin kararlılığı birilerine çeki düzen vermeyi sağlıyor. Asıl mesele özgüven sahibi olmaktır. Biz sırf kendi siyasi istikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan hadsizleri sineye çekemeyiz. Ne şahsımıza ne Gazi Mustafa Kemal'e ne de milletimize dil uzatılmasına kesinlikle müsaade etmeyiz. Bu aziz milletin onu ile oynanmasına asla izin vermeyeceğiz.

Anamuhalefet konusunda bir ilerleme kaydedemedik. Müzelik bir anamuhalefetimiz var. Hala milli meselelerde dahi kişisel hırslarının esiri olan bir anamuhalefete sahibiz.

TOPLANTILAR DEVAM EDECEK!



Soçi'de çok önemli bir toplantı yaptık. Başta Suriye olmak üzere bölgesel meseleleri görüştük. 7 yıldır devam eden, yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine, 12 milyon Suriyeli'nin evini terk etmesine neden olan bu krize nasıl bir kriz bulabileceğimizi müzakere ettik. Beklentiyi boşa çıkarmadık. İnsani dramı sonlandırmaya yönelik kritik kararlar aldık. Bu kararların olumlu yansımalarını görmeye başlayacağız. 15 günde bir, ayda bir bir araya gelmelerimiz de devam edecek.