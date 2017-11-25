Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'da katıldığı bir televizyon programında İyi Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Program sunucusunun İyi Parti'nin kuruluşuna yönelik sorusunu yanıtlayan Akçay, "Türkiye’de 40-50 yıllık bir FETÖ tarihi var. Son 10-15 yılda çok büyük bir etkinlik kazanan FETÖ’nün gazeteleri, televizyonları, dergileri, şirketleri vardı. Ayrıca özel yetiştirdiği elemanları devletin en kritik mevkilerine sızdırmıştı. Siyasi partilerde etkinlik sağlamaya çalıştılar. Bir sızma gayretleri vardır. Bunlar ayrıca bir partiyi ele geçirmek istiyorlardı. Milliyetçi Hareket Partisi üzerine FETÖ’nün çok sayıda girişimi ve operasyonu olmuştur. Ele geçiremediler ve sızmayı da başaramadılar. Her zaman safra gibi atılmışlardır. FETÖ’nün bugüne kadar her şeyi vardı bir partisi yoktu, şimdi partisi var. Bazıları kızabilirler ama bu parti FETÖ’nün desteklediği partidir. Sembolünden tutun da sembolik davranışlara kadar pek çok şey söylenebilir. İstedikleri kadar tepki göstersinler bu bir saklanamaz, gizlenemez hakikate haline gelmiştir. Bu partinin doğuşu adeta bir ölü doğum gibi olmuştur. Bir felsefesi, bir tezi olmayan siyasi hareketlerin başarılı olması mümkün değil. Eninde sonunda kısa bir zaman süre içerisinde artık siyasetin etkisiz konumuna gelmesi kaçınılmazdır" dedi.