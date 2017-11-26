Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümete yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Aden merkezli Merkez Bankası ve Rusya'nın Goznak şirketi arasında yapılan anlaşma gereğince Rusya'da basılan paraların, ortaya atılan bazı iddiaların aksine kaçak yollarla değil koalisyon güçlerinin izniyle girdiği ifade edildi.

Açıklamada, bu dedikoduların, hükümetin geçici başkent Aden ve kurtarılmış illerdeki durumun normalleştirilmesi, ekonominin çöküşünün engellenmesi, vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi ve memur maaşlarının düzenli ödenmesi gibi birçok konuda harcadığı çabaları sabote etmeyi amaçladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Aden Limanı'nda boşaltılan gemideki paraların, Yemen Merkez Bankasına gönderildiği bilgisi verildi.

Bazı medya kuruluşlarında, koalisyon güçlerinin bilgisi dışında Aden Limanı'ndan ülkeye yasa dışı yollarla nakit girişi yapıldığı iddia edilmişti.

Husilerin, uluslararası rezervleri boşaltmakla suçlanmasının ardından Merkez Bankasının geçen yıl sonunda geçici başkent Aden'e taşınmasıyla hükümet, piyasadaki likidite açığını kapatmak için Rusya'da yüklü miktarda para bastırmaya başlamıştı.