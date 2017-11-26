Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık Fakültesi, Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi kuruldu.

Atatürk Üniversite Rektörlüğüne bağlı Kış Sporları Enstitüsünün adı Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.