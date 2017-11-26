Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Mudanya ilçesinde araçlar ve mekanlarda uygulama gerçekleştirdi. Araçlar üzerinde yapılan uygulamaya özel harekat polisi de destek verdi. Toplam 441 kişi ve 103 araç sorgulanırken, bir şahsa ruhsatsız silah taşımaktan, bir adet kuru sıkı tabanca ve 21 fişeği ele geçirildi. Ayrıca 2 iş yerinde iki kadının konsomatris olarak çalıştığı, 3 iş yerinde sigara içildiği, 3 iş yerinde 12 sigortasız çalışanın bulunduğu tespit edilerek, cezai işlem uygulandı.