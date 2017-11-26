Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün geçen hafta Adıyaman’ı ziyaretinde Adıyaman çiğ köftesinin tescillenmesi ile ilgili süreçte sona gelindiğini açıklaması ile Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ arasında çiğ köfte tartışması başlamıştı. Her üç il de gerçek çiğ köftenin kendilerine ait olduğunu dile getirmişti. Tartışmaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da katıldı. Gerçek çiğ köftenin seçim bölgesi Şanlıurfa’da yapıldığını söyleyen Fakıbaba, “Çiğ köftenin yeri Şanlıurfa’dır. Herkes çiğ köfte yapar ama Urfalılar gerçeğini yapar. Adıyamanlılar da kabul eder bunu. Bizim çiğ köftemiz tescillidir. Ama Urfalılar olarak buna çok da sahip çıkamıyoruz” dedi. Fakıbaba, “Siz de çiğ köfte yapar mısınız?” sorusuna ise “Bekârken çok yapardım. Ama evlendikten sonra, baktım eşim benden güzel yapıyor, ona bıraktım. Şimdi o yapıyor, ben de yiyorum. Çok da severek yerim” cevabını verdi.