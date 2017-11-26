Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, üniversite eğitimini Türkiye’de tamamlayan 107 ülkeden 500’ün üzerinde kişiyi İstanbul’da bir araya getiren “Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması”na katıldı. Konuşmasının başında Mısır’da yaşanan terör saldırısına değinen Yıldırım, “Cuma namazında ibadet ederken insanların üzerine bombaları, mermileri yağdırmak ne insanlığa ne İslamiyet’e sığar” diye konuştu.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler açısından son derece hassas ve çalkantılı bir dönem geçirildiğinin de altını çizen Başbakan Yıldırım, bugün artık dünyanın hiçbir ülkesinin, diğer ülkelerdeki olaylardan, gelişmelerden kendini ayrı tutamayacağını vurguladı.

Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşanan olaylara gözümüzü, kulaklarımızı kapatamayız. Çünkü sonuçları eninde sonunda geliyor, sizi de buluyor sizi de etkiliyor. Afrika’daki yoksulluk, Suriye ve Irak’taki iç savaş istikrarsızlık, Myanmar’daki, Bangladeş’teki mülteci sorunu, dünyayı saran terör belası bunun en somut örnekleridir.”

Bu noktada Türkiye’nin son 15 yıldır ivme kazandırdığı insani diplomasi konusundaki ciddi atılımlarıyla dikkati çektiğine işaret eden Yıldırım, “Dünyanın arzuladığı, özlediği kardeşlik, barış ve hoşgörü pencereleri, Türkiye’den açılıyor, adeta insanlığa nefes sağlıyor” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, yükseköğrenim alt yapısında kaydedilen nitelik ve nicelik olarak ilerlemeler sayesinde bugün Türkiye’nin dünyada tanınan bir eğitim durağı haline geldiği belirterek, “2012’de yaklaşık 50 bin yabancı misafir öğrencimiz varken, bugün 110 bine ulaştık.” dedi.

Bu sayıyı 350 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, “Sadece 2017 mezun sayısı 7 bin 500’dür. Ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören 110 bin öğrencinin 25 bini burslu öğrencilerden oluşuyor. Tabii burada 16 bin diğer ülkelerden, geriye kalan 25 bine ulaşacak sayı Suriyelilerden oluşmaktadır. 2011’de Türkiye Bursları’na 8 bin başvuru olurken, 2013’te bu sayı 55 bini, 2017’de 106 bini aşmış durumdadır. Bu da Türkiye’nin yükseköğrenimine Türkiye’deki eğitime olan ilginin ne kadar günden güne geliştiğini, artığını gösteren en önemli sonuçtur” diye konuştu.

Yıldırım, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan, Moğolistan, Afganistan, Filistin, Ürdün, Irak, Cezayir, Tunus, Somali, Etiyopya, Kenya, Tanzanya, Gana ve Nijerya’nın olduğu 21 ülkede, 26 Türkiye mezun derneği kurulduğuna dikkati çekerek, yılsonu itibarıyla 40 farklı ülkede mezun dernekleri kurulacağını bildirdi.



Başbakan Yıldırım, 60 yıl önce İTÜ’den mezun olan Lübnanlı Ali Çelebi’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının bulunduğu ebru süslemeli tablo verdi.