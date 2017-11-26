Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Kutlu Doğum Haftası’ adının da ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ olarak değiştirildiğini kaydeden Bozdağ, “Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018’den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimiz’in dünyayı şereflendirdiği hafta, ‘Mevlid-i Nebi Haftası’ adıyla kutlanmaya başlanacaktır” diye konuştu. Bozdağ, Danıştay’ın ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olarak atanabilmesini sağlayan işlemin yürütmesini durdurması kararına ilişkin de, “İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz” dedi. “Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez, idare mahkemeleri karar veremez” ifadelerini kullanan Bozdağ şöyle konuştu: “Bu kararı Milli Eğitim Bakanlığı verir ya da yasanın kurallarına göre yapılır. Mahkeme ve Danıştay yerindelik denetimi yapmıştır. Anayasaya göre yerindelik denetimi yapamaz. İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız.”