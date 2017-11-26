Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yüzyılın sınırların yeniden çizildiği ve çizileceği yıllar olacağını söyledi. Bakan Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte katıldığı AK Parti Düzköy 6. Olağan İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Suriye’de yaşananlara değindi. ABD’nin PYD’ye yaptığı silah sevkiyatını hatırlatıp şunları kaydetti:

“Görüyoruz, ‘Onlarca yıllık müttefiklik yapıyoruz’ diyoruz, canlı yayınlarla kameraların önünde dün ismi El-Kaide’ydi, evvelsi gün ismi Taliban’dı, bugün ismi DEAŞ’tı.

Gizli kameraların altında tırlara yükleyip teröristleri arka kapıdan kaçırıyorlar. Ne için kaçırıyorlar acaba? Rakka’da DEAŞ’a operasyon. Nasıl operasyon ya? Adamları gizli kapaklı kaçırıp sonra yarın bir gün Türkiye’de, Avrupa’da başka bir isimle bize karşı, masum insanlara karşı yeni bir eylem hazırlığı yapmak için mi kaçırıyorsunuz? Neyi destekliyorsunuz? Neyin pazarlığı bu? Bu oyunu görüyoruz değil mi? Burası işte çok önemli. İşte bugün 2019 gibi tarihi bir döneme girerken önümüzdeki 10-20 yıl bölge ve dünya için çok ama çok kritik bir dönem olacak. Birçok insan belki bunun farkında değil... Bu yüzden Türkiye ve 80 milyon olarak çok ama çok dikkatli olmamız gereken, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gereken bir noktadayız”

Bakan Albayrak, son 1,5 yılda 40 yıl boyunca bugünler için hazırlanmış iki tane örgütün deşifre olduğunu dile getirerek, “Biri PKK, diğeri FETÖ. Biri birlik ve beraberlik altında ülkeyi bölmek için planlar yapan kanlı bir terör örgütünün açığa çıkması, Meclis’teki uzantılarının tasfiye süreci. Diğeri; hayır, hasenat, himmet adı altında gençlerimizi zehirleyen, kurumlarımıza sızıp iğfal edip bu ülkeyi yeni bir devlet yapılanmasıyla gizlice ele geçirmeye çalışan bir yapı” dedi.