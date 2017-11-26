Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi - ABD’nin PYD/PKK’ya silah dağıtımının ve askeri lojistiğin geçtiğimiz hafta Perşembe gününe kadar devam ettiği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile önceki gün telefon ile bir görüşme gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, Suriye sahasında PYD/PKK ile ilişkilerine yeni süreçte bir sınırlama getireceklerine dair sinyaller verdi. Terörle mücadele gerekçesi ile PYD/PKK’ya verdiği silahları toplayacağını Ankara’ya 3 ayrı kanaldan 7 defa tekrarlayan ABD verdiği bu sözü tutup tutmayacağı hususunda Ankara dikkatle bekliyor. ABD, PYD’ye verdiği ağır silahların bir kısmının seri numaralarını Ankara ile paylaştı. Ankara ise silahların seri numaralarından ziyade bu silahların nasıl toplanacağına dair bir planın kendilerine sunulmasını istemişti. Ancak ABD bu konuda bir adım atmamıştı. Ankara, 5 Aralık’ta ABD’li yetkililerle yapılacak ikili toplantıda beklentileri bir defa daha iletecek. Ancak asıl önemli olan nokta ise son bir yılda PKK’nın Türkiye’deki 27 eylemde kullanılan silahların bir kısmının ABD menşeili olmasına dikkat çekecek. Ama asıl ABD’li askerlerin gözüne sokulacak nokta ise 3 eylemde kullanılan 4 bin tır ağır menşeili silahın daha önce ABD’li askeri kaynakların Ankara’ya verdiği listelerde yer alan seri numaralı silah olacak.