Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ilk kez düzenlenecek Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Riyad’a geldi. Bakan Canikli, toplantı başlamadan önce ülkelerin savunma bakanlarıyla aile fotoğrafına katıldı. Toplantıda Koalisyon’un stratejisi, dört faaliyet alanı ve muhtemel harekatları hakkında sunumlar yapılacak, bu vesileyle üye ülkelerin Koalisyon’a olası katkıları ele alınacak.

Terörizmle Mücadele İslam Askeri Koalisyonu, Türkiye dahil 40 ülkenin katılımıyla 2015 tarihinde kuruldu. Üye ülkeler Afganistan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, BAE, Brunei, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gambiya, Gabon, Gine, Gine Bissau, Katar, Komorlar Birliği, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda, Umman, Ürdün ve Yemen. Almanya, ABD, Avustralya, İngiltere, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İtalya, Kanada ve Yeni Zelanda ise ortak ülke olarak süreçte yer alıyor.