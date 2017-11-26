Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistan Güvenlik Dairesi Başkanı Vakhtang Gomelauri, Tiflis'te 4 gün önce yaklaşık 22 saat süren terör operasyonunda öldürülen üç teröristin arasında Çeçen uyruklu "Tek Kol" lakaplı Ahmet Çatayev'in olma ihtimalinin bulunduğunu açıkladı. Gürcistan Güvenlik Dairesi Başkanı Gomelauri, Tiflis'te, 21-22 Kasım'da güvenlik güçleriyle bir terör örgütü üyeleri arasında saatlerce süren çatışmada hayatını kaybeden özel harekat polisinin cenaze törenine katıldı. Gomelauri, burada yaptığı açıklamada, öldürülen üç teröristin arasında Çeçen uyruklu Çatayev'in de olabileceğine işaret ederek "Ölenlerin arasında onun (Ahmet Çatayev) olup olmadığı kimlik belirleme çalışmalarından sonra belli olacak." dedi. Gürcistan Güvenlik Dairesi Başkanı Gomelauri, soruşturma ve kimlik belirleme çalışmalarını ABD ile ortak yürüttüklerini söyledi. Gürcü basınında, İstanbul Atatürk Havalimanı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Çatayev'in operasyonda öldürüldüğü iddiaları yer almıştı. "Tek Kol " lakaplı Çatayev, ABD'nin terör listesinde bulunuyor.