Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Bulgaristan’ın AB dönem başkanlığı ve Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin hızlandırılması konuları ele alındı. İki liderin, Balat’taki Demir Kilise’nin 7 Ocak 2018 tarihinde tekrar hizmete açılması vesilesiyle düzenlenecek törene birlikte katılma konusunda mutabık kaldıkları da kaydedildi.

KATAR EMİRİNİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili konuların yanı sıra, Soçi ekseninde Suriye’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular da ele alındı.