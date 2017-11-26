Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte bulunan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri olay yerine bomba uzman ekipleri çağırdı. Özel giyimli Bomba İmha Uzmanı ekiplerin, fünyeyle kontrollü şekilde patlattığı valizde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.