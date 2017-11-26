Akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar gelişte bulunan şüpheli bir paket polisi alarma geçirdi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri olay yerine bomba uzman ekipleri çağırdı. Özel giyimli Bomba İmha Uzmanı ekiplerin, fünyeyle kontrollü şekilde patlattığı valizde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.
Atatürk Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı
26.11.2017 - 21:29 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 21:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gelişte sahipsiz şüpheli bir paket polisin alarma geçmesine neden oldu.
Etiketler : atatürk havalimanı,süpheli paket,
522829 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522829.aspx
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