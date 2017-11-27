Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nı 3'ü altın 8 madalyayla tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Bydgoszcz kentinde 6 gün süren şampiyona sona erdi.

Şampiyonanın son günü akşam seansında erkekler serbest stilde 2 milli sporcu bronz madalya mücadelesine çıktı. 70 kiloda Kazakistan'dan Zulfikar Makhamatov'u 4-2 mağlup eden Muhammet Akdeniz, bronz madalya kazandı.

65 kiloda İranlı Yones Aliakbar Emamichoghaei'ye 6-4 yenilen Haydar Yavuz ise sıkletinde 5'inci oldu.

Türkiye böylece şampiyonada 3'ü altın, 5'i bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Grekoromen stilde 75 kiloda Fatih Cengiz ve 80 kiloda Burhan Akbudak altın, 71 kiloda Murat Dağ ve 98 kiloda Fatih Başköy ise bronz madalya aldı.

Kadınlar 48 kiloda Evin Demirhan birincilik kürsüsüne çıkarken, erkekler serbest stilde Muhammet Akdeniz'in yanı sıra 57 kiloda Süleyman Atlı ve 61 kiloda Sedat Özdemir de bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, önemli bir şampiyonayı daha geride bıraktıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu takımdan birçok sporcu bizlere olimpiyatlarda madalya kazandıracak kapasitede olduklarını gösterdi. Federasyon olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 2017'yi rekorlarla kapattık. Büyüklerde Avrupa Şampiyonası'nda 68, Dünya Şampiyonası'nda 55 yıl aradan sonra madalya rekoru kırdık. 2018'de daha büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışacağız. Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda ülkemizi temsil

Ligue 1'de haftanın önemli maçında, zirve mücadelesi veren PSG ile Monaco karşılaştı.

PSG'nin gollerini 19'uncu dakikada Edinson Cavani ve 52'nci dakikada penaltıdan Neymar attı. Monaco'nun golü ise 81'inci dakikada Joao Moutinho'dan geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk takım, ligde üst üste 4'üncü olmak üzere 12'nci galibiyetini elde etti ve namağlup unvanını korudu.

Bu sonuçla puanını 38"e çıkaran lider PSG, en yakın takipçileri Olympique Lyon ve Monaco ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.