Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, iki ülkeye bağlı özel güçlerin katıldığı "Eş-Şihab 2" tatbikatı, başkent Riyad'da başladı.

Terörle mücadele operasyonları konusunda gerçekleştirilecek tatbikat, iki ülke arasında son iki ay içinde yapılan dördüncü tatbikat.

Tatbikata, Suudi Arabistan Özel Birlikler Komutanı Muflih bin Selim el-Uteybi ile Pakistan Özel Birlikler Komutanı Abdullah bin Muhammed es-Semali de katıldı.

Pakistan ve Suudi Arabistan özel komando birlikleri arasında Pakistan'da Ocak 2015'te "Eş-Şihab 1" tatbikatı yapılmıştı.