Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Nihat Doğan, "Gönüllülerdeki kadınlar da çok fena" dedi. Survivor Nagihan Karadere bu sözlere "Gelecekleri varsa görecekleri de var." diyerek şimdiden nasıl hırslandığını gösterdi.

ŞİMDİDEN HERKESE GÖZDAĞI VERDİ

Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde Survivor AllStar kadrosunu yavaş yavaş açıklamasının ardından yarışmacılardan da sosyal medyadan art arda paylaşımlar geldi. Nihat Doğan'ın söylediği sözlerin videosunu paylaşan Nagihan, "Gelecekleri varsa görecekleri de var. Rakipler ne kadar güçlü olursa yarışmaktan o kadar keyif alırım." dedi.