Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.645 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1.291 terör (PKK/KCK 486, AŞIRI SOL 9, DEAŞ 133, FETÖ/PDY 663), 3.849’u Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 116’sı Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 5.256 kişi gözaltına alınmıştır.

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

SON 1 HAFTADA YURT İÇİNDE TOPLAM 14 (3 ÖLÜ, 9 SAĞ, 2 TESLİM) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR.

20 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ – 6 TERÖRİST (2 ÖLÜ, 3 SAĞ, 1 SAĞ)

 HATAY/HASSA – 2 (ÖLÜ)

 GAZİANTEP/MERKEZ – 1 (TESLİM - DEAŞ)

 DİYARBAKIR/MERKEZ - 3 (SAĞ)

21 KASIM SALI GÜNÜ – 2 TERÖRİST (SAĞ)

 ŞANLIURFA/CEYLANPINAR - 1 (SAĞ - DEAŞ)

 ŞIRNAK/SİLOPİ – 1 (SAĞ)

22 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ – 4 TERÖRİST (SAĞ)

 HATAY/ALTINÖZÜ – 4 (SAĞ – EL NUSRA)

24 KASIM CUMA GÜNÜ – 2 TERÖRİST (1 ÖLÜ, 1 TESLİM)

 DİYARBAKIR/ÇINAR – 1 (ÖLÜ)

 DİYARBAKIR/SUR – 1 (TESLİM)

Operasyonlar neticesinde;

 6 ilde (Bingöl 24, Diyarbakır 3, Hakkâri 2, Mardin 1, Tunceli 2, Bitlis 2);

34 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

 31’i ağır ve uzun namlulu (1 Uçaksavar, 2 Bixi, 4 Roketatar, 23 Kalaşnikov, 1 Mavzer) toplam 45 silah,

 3.216 Kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

 19 El Bombası,

 11.929 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiş,

 17 el yapımı patlayıcı/mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 77 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.747 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 35.012.200 TL olan;

 698 kg Eroin,

 765 kg Esrar,

 15 Kg Afyon,

 2,5 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai)

 17 kg Metamfetamin,

 31.247 adet Uyuşturucu Hap,

 375 kök Kenevir Bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca piyasa değeri 4.446.692 TL olan;

 599.871 adet Kaçak Sigara,

 49.519 litre Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.849 kişi gözaltına alınmıştır.

* Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 36 ilde (Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tokat) 280 şüpheli gözaltına alınmıştır.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 557 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 25 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

ASAYİŞ UYGULAMALARI KAPSAMINDA;

Ülke genelinde 20-21 Kasım 2017 tarihlerinde 4.368 personelin katılımıyla genel güvenlik ve genel sağlık açısından risk teşkil eden unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin takibi ve yakalanması amacıyla “Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme” uygulaması yapılmış, kontrol edilen 11.449 günübirlik evden 204’ü kapatılmış, 921 ev sahibine cezai işlem yapılmıştır.

Ülke genelinde 21 Kasım 2017 Salı günü 12.055 personelin katılımıyla geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenliği için umuma açık yerler, metruk binalar ve servis araçları ile şoförlerine yönelik “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması-6” yapılmıştır. 47.351 şahıs, 5.128 servis aracı, 9.386 işyeri denetlenmiş, 92 kişi yakalanmış, 892 şahıs/servis aracı/işyerine adli idari işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

369’u denizlerde olmak üzere 6.089 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 116 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.