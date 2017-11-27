Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ/PDY tarafından 17 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığına ilişkin Yargıtay'da görülen davada, firari sanıklar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi. Yargıtay'daki duruşmada, Öz, Kara ve Yüzgeç hakkındaki yakalama emirlerinin infaz edilmediği belirtilerek, sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılması için İnterpol'e yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Kırmızı bülten, bir suçlunun uluslararası düzeyde aranması, yakalanması ve akabinde iade edilmesi amacıyla İnterpol'e üye ülkelerin talebi üzerine, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkartılarak 190 üye ülkeye dağıtılıyor. Üzerinde suçluya ait kimlik bilgileri, işlediği suç türü, mevcut ise fotoğraf ve parmak izi, verilebilecek azami ceza ve zaman aşımı gibi bilgilerin yer aldığı kırmızı bültenlerin geçerlilik süresi 5 yıl. Bu, üye ülkenin talebiyle her 5 yıl sonunda yenilenebiliyor.



557 sayfalık iddianame



Eski savcılar Öz, Kara ve Yüzgeç hakkında hazırlanan 557 sayfalık iddianamede, şüpheli Zekeriya Öz'ün “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi evrakta sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "İftira", "Suç uydurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Nitelikli tehdit", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarına azmettirmeden 27,5 yıldan 72 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, Kara hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi belgede sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "İftira", "Suç uydurma", "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20,5 yıldan 62 yıla kadar hapis cezası, Yüzgeç hakkında ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Görevi kötüye kullanma", "Resmi evrakta sahtecilik", "Haberleşmenin gizliliğini ihlal", "Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması", "Özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "Kişi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 12,5 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.