Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nde önemli mesajlar verdi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Burada ortaya konulan fikirler, getirilen öneriler ve elbette mevcut uygulamalar ile geliştirilen eleştiriler bizim için çok kıymetlidir. Tecrübe ve birikimleri ile kamuoyumuzu aydınlatacak herkese teşekkür ediyorum.

Değişim ve yenilik insan hayatının temel nitelikleridir. Her keşif Allah'ın kullarına lütfettiği sorgulama duygusunun bir eseridir aslında. Kıyamet gününe kadar insanoğlu soru sormaya ve merak etmeye devam edecektir. Tekerlek sümerler ile birlikte tüm insanlığın hayatını değiştirmiştir.

FARKLI YAKLAŞIMLARIN GÖRÜLMESİ GAYET TABİDİR



Bazı ülkelerde teknolojiyi kabul etmeyen akımlar çıkmıştır. Amerika'da Amishler gibi hayatında teknoloji dondurmuş topluluklara evsahipliği yapıyor. İnsanın olduğu her yerde bu tür farklı yaklaşımların görülmesi gayet tabiidir.

YENİLİKLERLE SORUNUMUZ YOK



Dünyanın ilk rasathanesini kurmuş, bir dönem dünyanın en mümdit ilim irfan merkezlerine ev sahipliği yapmış bir ülke olarak bizim yeniliklerle bir sorunumuz yoktur, olamaz. Bu açıdan biz modern tabirle teknofobik insanlar değiliz.

MÜSLÜMANLARIN ZİHİN YAPISINA AYKIRIDIR



Şüphesiz her buluşun arkasında ona hayat veren bir zihniyet ve dünya algısı vardır. Bu tarz bir teknoloji her şeyden önce Müslümanların zihin yapısına aykırıdır. Dünya hayatını geçici gören, adaleti ve merhameti merkezi alan Müslüman düşüncesi böylesine bir gelişmeye manidir.

BUNA İSİM KOYAYIM: ZİHNİ BAĞIMLILIK



Nükleer başlıkları ev silahları yasaklama zihniyetine baktığınız zaman, bir tanesinde 12 bin 500 nükleer başlık var bir diğerinde de 7 bin 500 nükleer başlık var. Sonra diyor ki "Sen yapamazsın" E sen de var! İşte sıkıntı burada! Buna da ben, bir isim koyayım. Bu da bir zihni bağımlılıktır.

KİTLE İMHA SİLAHLARI ÇIKTI İNSANLIK BİTTİ



Bizim asıl mücadele etmemiz gereken, teknolojinin insanlığın adım adım kendi kıyametine doğru sürüklenmesinin aracı haline getirilmesidir. Modern teknolojinin ürünü olan kitle imha silahları çıktı insanlık bitti.

VAHİM TABLO



10-15 yıl önce gündemimizde olmayan teknoloji bağımlılığı gibi yeni hastalıkların ortaya çıkmasının sebebi budur. Güney Kore, Çin gibi ülkeler bizden daha fazla bu sorunlarla yüzleşiyor. Genç nüfus başta olmak üzere tüm toplumu tehdit etmeye başladığını gösteriyor. Şüphesiz buradaki hocalarımız karşı karşıya bulunduğumuz vahim tabloyu çok daha iyi biliyorlar. Karşılarına gelen hastalarla bunları fiilen görüyor ve yaşıyorlar. İzninizle birkaç istatistiği sizlerle paylaşmak istiyorum.

SOSYAL MEDYA DENİLEN HASTALIK



Japonya'da 1 milyondan fazla genç sosyal çekilme denilen hastalıktan muzdariptir.

ÇİZGİ FİLMLERİN YÜZDE 94'Ü ŞİDDET İÇERİYOR



Araştırmalar bir çocuğun 14 yaşına gelinceye kadar televizyonda 11 bin cinayet sahnesi izlediğini çizgifilmlerin yüzde 94'ün şiddet gösterdiğini ortaya koyuyor.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 13'Ü İNTERNET BAĞIMLISI



Üniversite öğrencilerinden yüzde 13'ünün internet bağımlısı olduğu... 12-18 yaş gurubundaki çocuklardan yüzde 22'sinin de internet bağımlılığı sınırında bulunduğu ortaya koyuluyor. Günde ortalama gençler asgari 6 saat vakit geçiriyor.

BU KÖTÜ GİDİŞİ ELİ KOLU BAĞLI BİR ŞEKİLDE İZLEYEMEYİZ



Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknoloji bizi hayattan koparıyor.

GEÇMİŞİ ÖRNEK GÖSTEREN BİR BAKIŞ AÇISIYLA HİÇBİR YERE VARAMAYIZ



Teknoloji bağımlılığı ile mücadele ederken, geçmişi örnek gösteren bakış açısıyla hiçbir yere varamayız. Onlar geçti. Televizyonun, bilgisayarın, telefonun olmadığı sohbetin günlük hayatın bir parçası olduğu günleri özleyebiliriz. Zamanı geri döndüremeyeceğimize göre, gelecek için yapabileceklerimizin yollarını aramalıyız. Gençleri anlayamazsak, onlara ulaşamayız.

BİLİNÇLİ KULLANMANIN YOLUNU GÖSTERMELİYİZ



Evlatlarımızla ortak dil geliştiremezsek, sorunlarımızın çözümü için doğru bir yol bulamayız. Teknolojiden uzak tutmak yerine, bilinçli kullanmanın yolunu göstermeli ve eğitimini vermeliyiz. Gerçek dünya ile sanal dünyayı ayıramayan çocukların zihniyeti teknolojinin etkilerine çok açıktır. Bu konuda okullarımıza öğretmenlerimizi de çok önemli görevler düşüyor. Eğitimciler olarak bu kötü gidişi eli kolu bağlı bir şekilde izleyemeyiz.

.