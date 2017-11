Türkiye Gazetesi

Rus devlet kanalı Rossiya’da Soçi zirvesini anlatan muhabir Pavel Zarubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde ufak bir detaya dikkat çekti.

Rusya Başkanlık Sarayı önünde çekilen görüntüde Erdoğan'ın Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'a, "Peskov, how are you?" (Peskov, nasılsın?) diye seslendiği, Peskov'un ise Türkçe "Hoşgeldiniz" diye karşılık verdiği görüldü. Bunun üzerine Erdoğan gülerek, "Sahi ben sana niye iyi misin diye sormuyorum?" diye espri yaptı.

Zarubin, Peskov'un mükemmel Türkçesi olduğunu ve Erdoğan’ın da bunu bildiğini belirtti.

22 Kasım’da Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen zirvede, Ankara, Moskova ve Tahran Suriye'nin geleceği için masaya oturmuştu. Üç ülkenin lideri de Suriye'de terörün bitmesi ve siyasi geçiş sürecinin önemine dikkat çekmişti.