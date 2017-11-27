TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İtalyan Senatosu AB Politikaları Komitesi Başkanı Vannino Chiti ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Başkanlığı Divan Salonu'ndaki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kahraman'a, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile TBMM Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ertan Aydın eşlik etti.
İtalyan Senatosu heyeti TBMM'de
27.11.2017 - 11:59 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 11:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalyan Senatosu AB Politikaları Komitesi Başkanı Chiti, TBMM Başkanı Kahraman'ı ziyaret etti
Etiketler : İtalyan Senatosu AB Politikaları Komitesi Başkanı,TBMM Başkanı,İsmail Kahraman,
522971 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/522971.aspx
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