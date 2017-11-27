Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İtalyan Senatosu AB Politikaları Komitesi Başkanı Vannino Chiti ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Başkanlığı Divan Salonu'ndaki kabul basına kapalı gerçekleşti. Kahraman'a, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile TBMM Türkiye-İtalya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ertan Aydın eşlik etti.