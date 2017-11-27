Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldi. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Bu ikinci gelişim. Bugün ziyaretimiz esnasında birebir ve ikili görüşmelerimizi yanı sıra farklı kurum ve kişilerle bir araya geldik.

İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 17 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Birleşik Krallık Türkiye'nin en büyük ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke. Geçen yıl itibarıyla ikili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı.

Ülkemizde yatırım yapan şirketler, menşei neresi olursa olsun bizim şirketimizdir. Bizim şirketlerimizden farklı bir konumu yoktur ve biz bu anlayış ile tüm şirketlerimizin sorun ve beklentilerine cevap veriyoruz.

Bizlere sorunlarını anlattılar, geleceğe yönelik plan ve projelerini bizlerle paylaştılar. Biz de ülkemizdeki fırsat ve imkanları bu vesile ile paylaştık.

TÜRKİYE'NİN BÖLGESEL ÖNEMİ:

Bugün sizlerle bir araya geldiğimiz bu toplantıda ülkemizin ekonomik persfektifini paylaşmanın yanı sıra, sizlerin de gelecek yatırım planlarını öğrenme fırsatı bulacağımı düşünüyorum. Esasen sizler Türkiye'yi tanıyor ve biliyorsunuz. Türkiye, öyle bir bölgede yer alıyor ki etrafındaki coğrafya, Balkanlar, Orta Doğu 4 saatlik bir uçuşla 60'a yakın ülkeye erişebilirsiniz aynı zamanda da 1.5 milyar insanın yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. 1 yılda üretilen toplam gayri safi milli hasıla 30 milyar dolar civarında... Çok dinamik bir coğrafyada yer alıyoruz. Türkiye'ye yapılacak yatırım Türkiye ile sınırlı değil.